Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall - 20-Jähriger flüchtet und kommt zurück

Hamm-Mitte (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines VW flüchtete nach einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße zunächst zu Fuß. Im Verlauf der polizeilichen Unfallaufnahme erschien er wieder an der Unfallstelle. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er war am Samstag, 13. September, gegen 01.15 Uhr, auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. In Höhe Vorsterhauser Weg kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete im Garten eines Wohnhauses. Dabei entstand Schaden an Zaun und Flur. Der Gesamtschaden lag im fünfstelligen Bereich. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (fa)

