Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallverursacher gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstag, 11. September, gegen 17.45 Uhr einen Unfall auf der Lipperandstraße.

Die schwarze Limousine mit Hammer Kennzeichen befuhr die Lipperandstraße in westliche Richtung und überholte einen weiteren Pkw. Aufgrund dieses Überholvorgangs musste ein 28-jähriger Mann aus Kamen, der in östliche Richtung unterwegs war, nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte er mit seinem Mercedes mit einer südlichen Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell