Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 67-jähriger Fahrer eines elektrischen Rollstuhls verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Marker Dorfstraße am Donnerstag, 11. September, schwer.

Eine 33-jährige Frau fuhr in Höhe des Alten Papenwegs mit ihrem Fiat rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt und stieß dabei mit dem Rollstuhlfahrer zusammen. Der Mann stürzte durch die Kollision. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell