Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit parkendem Fahrzeug

Hamm-Heessen (ots)

Ein 15-20 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters beschädigte am Donnerstag, 11. September, um 15.43 Uhr einen am Fahrbahnrand der Glückaufstraße parkenden Pkw im Heckbereich und flüchtete.

Hierbei wurde er durch einen Zeugen beobachtet. Dieser beschrieb der Polizei eine jugendlich aussehende, männliche Person mit südländischem Teint und schwarzen Haaren. Die Person trug einen dunklen Trainingsanzug.

Hinweise zu dem E-Scooter-Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)

