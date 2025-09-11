PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters: Jubiläum für mehr Verkehrssicherheit

  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

100 Jahre Deutsche Verkehrswacht, 75 Jahre Landesverkehrswacht, 50 Jahre Großstadt Hamm, 25 Jahre Neugründung der Verkehrswacht Hamm - ein bunter Strauß von Anlässen für die Verkehrssicherheit findet einen feierlichen Höhepunkt mit einem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW unter der Leitung von Scott Lawton am 2. Oktober um 19 Uhr im Kurhaus Bad Hamm.

Garantiert ist ein unvergesslicher Abend mit Hits und Evergreens aus den letzten 100 Jahren. Das Besondere: Neben dem renommierten Orchester werden Solist Oliver Schmitt sowie die beiden Kinderchöre "Notenbande" und "Michelmäuse" unter Leitung von Eva-Maria Kapellari und Annette Blaschke auftreten. Schirmherr der Veranstaltung ist der Hammer Polizeipräsident Thomas Kubera.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 20 Euro bei der Poststelle des Polizeipräsidiums Hamm, Grünstraße 10, an der "Insel" am Hauptbahnhof sowie beim Westfälischen Anzeiger, Widumstraße 10. Der Erlös des Konzerts geht an die Verkehrswacht Hamm e.V.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren