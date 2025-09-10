PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in der Winkhausstraße - Wohnungstür aufgehebelt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch das Aufhebeln der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Winkhausstraße verschafften sich unbekannte Einbrecher am Dienstag, 9. September, Zutritt in eine Wohnung.

Nachdem sie zwischen 6.45 Uhr und 9.10 Uhr gewaltsam in die Wohnung gelangten, durchwühlten sie mehrere Behältnisse und flüchteten mit Bargeld und Elektronikartikeln als Diebesgut.

Täterhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381/916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

