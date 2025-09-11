PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer Kastenwagen flüchtet nach Verkehrsunfall auf der Fährstraße

Hamm-Heessen (ots)

Im Begegnungsverkehr auf der Fährstraße kam es am Mittwoch, den 10. September gegen 18.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein unfallbeteiligter Transporter flüchtete daraufhin in Richtung Lippestraße.

Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden an den zwei, ihm entgegenkommenden Fahrzeugen.

Eine 30-jährige, aus Hamm stammende Fahrerin eines Ford Fiesta und ein 44-jähriger Hammer mit seinem Opel Astra befuhren hintereinander die Fährstraße in Richtung Heessener Straße. Der weiße Transporter unbekannten Fabrikats und Herkunft kam ihnen im Kurvenbereich hinter der Kanalbrücke entgegen, aus ungeklärtem Grund auf der Gegenfahrbahn. Die 30-jährige bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand, woraufhin ihr der hinter ihr fahrende 44-Jährige auffuhr.

Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Zeugenhinweise auf den weißen Transporter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

