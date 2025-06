Bundeskriminalamt

BKA: Bundesinnenminister Dobrindt besucht die Sicherungsgruppe des BKA Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Wiesbaden (ots)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt besucht am Dienstag, 1. Juli 2025, die Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamts (BKA) in Berlin. Die Sicherungsgruppe des BKA ist für den persönlichen Schutz von Mitgliedern der Verfassungsorgane des Bundes und in besonderen Fällen deren ausländischen Gäste verantwortlich.

Während des Besuchs erhält der Bundesinnenminister u.a. Einblicke in die technische Ausstattung sowie verschiedene Tätigkeitsfelder der Sicherungsgruppe. Insbesondere informiert sich Bundesinnenminister Dobrindt über sondergeschützte Fahrzeuge, die Drohnenabwehr sowie die Einheit für Auslands- und Spezialeinsätze.

Gerne laden wir Sie zu diesem Termin ein:

Ort: Bundeskriminalamt, Am Treptower Park 5-8, 12435 Berlin; Eingang: Wache Elsenstraße

Ablauf: 15:30 - 16:00 Uhr:

Einlass für Medienvertreterinnen und Medienvertreter. An der Wache der Elsenstraße erhalten Sie Ihren Besucherausweis. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Taschenkontrollen durchgeführt werden, planen Sie daher bitte einen entsprechenden Vorlauf zur Veranstaltung ein.

Programmpunkte:

Presseöffentlich: Vorstellung von Führungs- und Einsatzmitteln der Sicherungsgruppe, wie sondergeschützte Fahrzeuge, Drohnenabwehr und der Einheit für Auslands- und Spezialeinsätze

Ende: gegen 17:00 Uhr

Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Bitte akkreditieren Sie sich unter Angabe von Vor- und Zunamen, Geburtsdatum und -ort sowie dem vertretenden Medium bis heute, 30. Juni 2025, 15:00 Uhr, per E-Mail bei der Pressestelle des Bundeskriminalamts unter: pressestelle@bka.bund.de.

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie mit einem Ü-Wagen anreisen. Parkplätze stehen im begrenzten Umfang zur Verfügung. Mitarbeitende des BKA-Sicherheitsdienstes werden Ihnen an der Liegenschaft die Parkplätze zuweisen.

Anmeldeschluss ist Montag, 30. Juni 2025, 15:00 Uhr. Eine spätere Akkreditierung ist leider nicht möglich.

