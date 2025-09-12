PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Bockelweg zog sich ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer am Donnerstag, 11. September, leichte Verletzungen zu.

Der Jugendliche befuhr den Fußgängerweg gegen 7.35 Uhr in östliche Richtung. In Höhe der Einmündung Willbrede fuhr er dann in einen wartenden Audi von einer 50-jährigen Hammerin. Durch den Zusammenstoß kam der Jugendliche zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

