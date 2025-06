Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter leistet bei Festnahme Widerstand

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Mitte ist es in der Nacht zu Freitag, 6. Juni, nach einem Streitgespräch zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Eine dreiköpfige Personengruppe, zwei Männer und eine Frau, hatte sich um kurz nach Mitternacht auf einer Sitzgelegenheit auf dem Theodor-Heuss-Platz niedergelassen, als sich zwei Männer näherten und die Gruppe nach Cannabis fragten. Da man der Forderung nicht entsprechen konnte, sei einer der Männer ausgerastet und habe angefangen, lautstark zu schimpfen. Dann seien nach Polizeiangaben beide Angreifer auf die Männer der Gruppe losgegangen und es habe sich eine kurze Schlägerei entwickelt. Zeugen riefen indes die Polizei. Als diese mit mehreren Einsatzfahrzeugen am Einsatzort eintraf, waren bereits beide Täter in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Einsatzkräfte konnten die Täter jedoch in den Seitenstraßen ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Einer der Täter versuchte zu flüchten. Ein Polizeibeamter stellte sich diesem daraufhin in den Weg und wurde dann von dem 22-Jährigen getreten. Dem Delinquenten mussten dann von dem Polizisten Handschellen angelegt werden. Während des gesamten Einsatzes war der Mann unkooperativ und sehr aggressiv. Auch im Polizeigewahrsam beruhigte er sich nicht und bespuckte sogar noch einen Polizisten. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell