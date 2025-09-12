Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer im Fokus beim Schwerpunkteinsatz der Polizei

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm führte am Donnerstag, 11. September, einen Schwerpunkteinsatz zum Thema Radfahrsicherheit durch.

Ziel ist es, durch Maßnahmen der Verkehrsüberwachung und der Verkehrsprävention die Verunglücktenzahlen zu reduzieren und die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Über den Tag verteilt haben die Einsatzkräfte im Hammer Stadtgebiet 54 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Ein Großteil der Kontrollierten nutzte verbotenerweise den Gehweg oder das Handy während der Fahrt.

Bei der Kontrolle eines 41-jährigen Rollerfahrers aus Hamm stellten die Beamten fest, dass der Roller offenbar frisiert und entsprechend die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße kontrollierte eine Motorradstreife einen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogentest bei dem 41-jährigen Hammer bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Marihuana. Der Mann kam zur Blutprobe auf die Polizeiwache. Auch er muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

In vielen Präventionsgesprächen mit Fahrrad- und Pedelecfahrenden wurden den Verkehrsteilnehmern die besonderen Gefahren für Zweiradfahrer aufgezeigt.

Zahlreiche Bürger machten von dem Angebot Gebrauch und ließen ihre Räder in der lokalen Datenbank registrieren. Sie erhielten zudem Tipps für eine geeignete Sicherung.

Die Polizei appelliert an alle Zweiradfahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten, nicht auf dem Gehweg zu fahren und kein Handy während der Fahrt zu benutzen. Es drohen ein Bußgeld und im Falle eines Unfalls strafrechtliche Konsequenzen. (tei)

