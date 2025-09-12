PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer im Fokus beim Schwerpunkteinsatz der Polizei

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm führte am Donnerstag, 11. September, einen Schwerpunkteinsatz zum Thema Radfahrsicherheit durch.

Ziel ist es, durch Maßnahmen der Verkehrsüberwachung und der Verkehrsprävention die Verunglücktenzahlen zu reduzieren und die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

Über den Tag verteilt haben die Einsatzkräfte im Hammer Stadtgebiet 54 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Ein Großteil der Kontrollierten nutzte verbotenerweise den Gehweg oder das Handy während der Fahrt.

Bei der Kontrolle eines 41-jährigen Rollerfahrers aus Hamm stellten die Beamten fest, dass der Roller offenbar frisiert und entsprechend die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auf der Friedrich-Ebert-Straße kontrollierte eine Motorradstreife einen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogentest bei dem 41-jährigen Hammer bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Marihuana. Der Mann kam zur Blutprobe auf die Polizeiwache. Auch er muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

In vielen Präventionsgesprächen mit Fahrrad- und Pedelecfahrenden wurden den Verkehrsteilnehmern die besonderen Gefahren für Zweiradfahrer aufgezeigt.

Zahlreiche Bürger machten von dem Angebot Gebrauch und ließen ihre Räder in der lokalen Datenbank registrieren. Sie erhielten zudem Tipps für eine geeignete Sicherung.

Die Polizei appelliert an alle Zweiradfahrer, sich an die Verkehrsregeln zu halten, nicht auf dem Gehweg zu fahren und kein Handy während der Fahrt zu benutzen. Es drohen ein Bußgeld und im Falle eines Unfalls strafrechtliche Konsequenzen. (tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de https://hamm.polizei.nrw/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 14:03

    POL-HAM: Unfallverursacher gesucht

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstag, 11. September, gegen 17.45 Uhr einen Unfall auf der Lipperandstraße. Die schwarze Limousine mit Hammer Kennzeichen befuhr die Lipperandstraße in westliche Richtung und überholte einen weiteren Pkw. Aufgrund dieses Überholvorgangs musste ein 28-jähriger Mann aus Kamen, der in östliche Richtung unterwegs war, nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte er mit seinem Mercedes mit einer ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:03

    POL-HAM: Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 67-jähriger Fahrer eines elektrischen Rollstuhls verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Marker Dorfstraße am Donnerstag, 11. September, schwer. Eine 33-jährige Frau fuhr in Höhe des Alten Papenwegs mit ihrem Fiat rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt und stieß dabei mit dem Rollstuhlfahrer zusammen. Der Mann stürzte durch die Kollision. Ein Rettungswagen brachte ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 14:02

    POL-HAM: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Unfall auf dem Bockelweg zog sich ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer am Donnerstag, 11. September, leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche befuhr den Fußgängerweg gegen 7.35 Uhr in östliche Richtung. In Höhe der Einmündung Willbrede fuhr er dann in einen wartenden Audi von einer 50-jährigen Hammerin. Durch den Zusammenstoß kam der Jugendliche zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren