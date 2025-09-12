PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand im Vereinsheim ausgebrochen

Hamm-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitag, 12. September, gegen 4 Uhr ein Feuer in den Räumlichkeiten eines Rassekaninchenzuchtvereins am Westenfriedhofsweg aus.

Neben dem Gebäude war ebenfalls ein Kfz-Anhänger vom Brand betroffen. Die Kriminalpolizei Hamm hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Aktuell können noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens gemacht werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten traf die Polizei verkehrsregelnde Maßnahmen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

