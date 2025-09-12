Mittelhessen: Gießen: Linienbus kracht in Autos - hoher Schaden und Vollsperrung

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Linienbus kracht in Autos - hoher Schaden und Vollsperrung

Gegen 7.10 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Unfall im Leihgesterner Weg. Ein Linienbus kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Gelenkbus fuhr über die Gegenfahrbahn gegen mehrere geparkte Autos, darunter ein Wohnmobil. Der Bus durchbrach einen Zaun eines Grundstücks und kam schließlich zum Stehen. Der Busfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Aufgrund des Trümmerfelds gestalteten sich die Räumungsarbeiten schwierig, die Unfallstelle zwischen Ebelstraße und Friedrichstraße musste voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte erst gegen 14.15 Uhr aufgehoben werden, nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt wurden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf über 300.000 Euro geschätzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge schließt die Polizei eine medizinische Ursache nicht aus, die Ermittlungen dazu laufen.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

