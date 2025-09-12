PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Kripo bittet um Zeugenhinweise nach Brand in Shisha-Bar +

Giessen (ots)

Butzbach: Kripo bittet um Zeugenhinweise nach Brand in Shisha-Bar

Nach einem Brand in einer Shisha-Bar in der Weiseler Straße am Mittwochmorgen (10.09.2025) bittet die Friedberger Kriminalpolizei um Hinweise. Zeugen sahen einen Mann, der gegen 06:45 Uhr kurz nach Brandentstehung von der Bar in Richtung Amtsgasse / Färbgasse lief. Dieser Mann hatte eine sportliche Figur, trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose. Außerdem hatte er einen dunklen Beutel oder eine dunkle Tasche bei sich. Die Kripo fragt daher: Wem ist am Mittwochmorgen diese Person in der Butzbacher Innenstadt aufgefallen? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden telefonisch in Friedberg unter 06031 6010 entgegengenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren