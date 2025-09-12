Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Kripo bittet um Zeugenhinweise nach Brand in Shisha-Bar +

Giessen (ots)

Butzbach: Kripo bittet um Zeugenhinweise nach Brand in Shisha-Bar

Nach einem Brand in einer Shisha-Bar in der Weiseler Straße am Mittwochmorgen (10.09.2025) bittet die Friedberger Kriminalpolizei um Hinweise. Zeugen sahen einen Mann, der gegen 06:45 Uhr kurz nach Brandentstehung von der Bar in Richtung Amtsgasse / Färbgasse lief. Dieser Mann hatte eine sportliche Figur, trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose. Außerdem hatte er einen dunklen Beutel oder eine dunkle Tasche bei sich. Die Kripo fragt daher: Wem ist am Mittwochmorgen diese Person in der Butzbacher Innenstadt aufgefallen? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden telefonisch in Friedberg unter 06031 6010 entgegengenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell