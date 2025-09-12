Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + 20.000 EUR Schaden durch Lovescam + Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht! + Kupferkabel geklaut +

Giessen (ots)

Wetteraukreis: 20.000 EUR Schaden durch Lovescam

Kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres erhielt ein 70-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis eine E-Mail einer Frau, die angeblich aus Kasachstan stamme. Nach kürzerem Mailaustausch schlug die Frau vor, sich über WhatsApp zu unterhalten. In zahlreichen Chats, kam man sich näher. Als man bereits eine gemeinsame Zukunft plante, schlug die Frau vor, den Wetterauer in Deutschland für drei Monate zu besuchen, um zu sehen, ob das Zusammenleben als Paar auf Dauer klappen könne. Außerdem plante sie, in Deutschland als Hebamme zu arbeiten. Als die Frau im März nach Deutschland kommen wollte, bat sie den 70-Jährigen um 1.800 EUR, die sie bei der Einreise nach Deutschland vorzeigen müsse, um nachzuweisen, dass sie für die drei Monate in der Bundesrepublik ihren Lebensunterhalt bestreiten könne. Auf dem Weg zum Flughafen habe sie mit dem Taxi jedoch einen Unfall gehabt und den Flug wegen der notwendig gewordenen Operation nicht antreten können. Für die Behandlung benötigte sie ebenso Geld, wie für einen Rechtsstreit, da man ihr vorgeworfen habe, Schuld an dem Unfall gewesen zu sein. Nur wenige Tage später sei sie auf dem Heimweg von der Bank, bei der sie Geld abgehoben hatte, überfallen und ausgeraubt worden. Auch hier bat sie um angeblich nur vorübergehende finanzielle Unterstützung. Als der Mann aus dem Wetteraukreis Anfang der Woche Anzeige bei der Polizei erstattete, hatte er insgesamt rund 20.000 EUR an die Betrügerin gezahlt.

Love-Scammer erkennt man unter anderem an der Art der Kontaktaufnahme. Über soziale Netzwerke, Dating-Seiten oder E-Mails schicken die Betrüger ihren Opfern Nachrichten in oftmals gutem Englisch. Frauen locken dabei häufig mit schönen Fotos, auf denen sie oft auch leicht bekleidet zu sehen sind, während Männer sich ihren Opfern immer wieder mit Bildern von Uniformierten präsentieren. Die Scammer überhäufen ihre Opfer teils nach dem ersten Kontakt schon mit ellenlangen Nachrichten voller schwülstiger Liebesschwüre. Dabei bezeichnen sie ihren neuen "Partner" schon bald als "Ehemann" oder "Ehefrau" und schmieden Heiratspläne. Schließlich kommen Geldforderungen aus den unterschiedlichsten Gründen.

Um zu überprüfen, ob es sich bei der neuen Online-Bekanntschaft möglicherweise um einen Betrüger handelt, kann es hilfreich sein deren Namen mit dem Zusatz "Scammer" bei einer Suchmaschine einzugeben. Falls ein Bild mitgeschickt wurde, kann man über die umgekehrte Bildersuche zusätzliche Informationen zu dem Bild erhalten. Bleiben Sie wachsam und prüfen Sie kritisch. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Vertrauenspersonen, die aus einem anderen Blickwinkel auf die Sache schauen, oder wenden Sie sich an die Polizei, um nicht Opfer von dreisten Betrügern zu werden.

Nidda: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht!

Gegen 02:55 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag (11.09.2025) Mitteilung über einen Fahrzeugbrand in der Hohensteiner Straße in Nidda. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und löschte das Feuer an dem Renault Trafic. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die kurz vor 03:00 Uhr verdächtige Personen in der Hohensteiner Straße wahrgenommen haben, um Mitteilung unter Tel.: 06031 6010.

Butzbach: Kupferkabel geklaut

Kupferkabel im Wert von 10.000 EUR stahlen Diebe im Zeitraum zwischen Dienstag (09.09.2025), 18:00 Uhr und Donnerstag (11.09.2025), 07:30 Uhr auf einer Baustelle "Zum Oberwerk" in Butzbach. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Butzbacher Polizei zu melden (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell