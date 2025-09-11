PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Meldung aus dem Landkreis Geißen:Leergut aus Einkaufsmarkt entwendet

Giessen (ots)

Staufenberg: Leergut entwendet

In der Porstendorfer Straße hatten es Unbekannte auf Leergut eines Einkaufsmarktes abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21.15 Uhr am Mittwoch (10. September) und 04.50 Uhr am Donnerstag (11. September) Zutritt zur Warenanlieferung und entwendeten von dort das Leergut in Höhe von etwa 240 Euro. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

