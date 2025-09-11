Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Meldung aus dem Lahn-Dill-Kreis: Seitenscheibe eingeschlagen

Giessen (ots)

Wetzlar: Seitenscheibe eingeschlagen

Auf einem Schotterparkplatz in der Garbenheimer Straße geriet ein VW in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten schlugen zwischen 17.00 Uhr am Dienstag (09. September) und 07.30 Uhr am Mittwoch (10. September) die Seitenscheibe des Transporters ein und entwendeten daraus Werkzeug. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell