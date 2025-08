Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: 84-Jährige von Duo ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstag (31. Juli, 15:53 Uhr), dass seine Mutter (84) am Marktforum an der Atroper Straße überfallen worden sei. Die Seniorin schilderte, dass sie sich im Wendehammer aufgehalten habe und gerade zur Apotheke gehen wollte, als ein unbekanntes Duo sie angesprochen habe.

Plötzlich habe die Frau ihr den Mund zugehalten, ihr Komplize habe der 84-Jährigen währenddessen ihren Goldschmuck abgenommen. Anschließend sei das Duo zu einem dunklen Pkw mit zwei Türen geflüchtet und weggefahren. Dabei hätten sie Schmuck verloren, der nicht von der Seniorin selbst stamme. Die Frau übergab diesen später den Beamten.

Die 84-Jährige beschreibt das Duo wie folgt: Die Frau soll zwischen 45 und 50 Jahre und etwa 1,55 Meter groß sein. Sie habe eine kräftigere Statur und ein Kopftuch getragen. Der Mann soll zwischen 45 und 50 Jahre und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Er habe ebenfalls eine kräftigere Statur, schwarze kurze Haare, tätowierte Oberarme und ein kurzärmeliges Hemd getragen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo oder der Tat machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell