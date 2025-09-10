Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Überfall auf Spielhalle + Rassistische Beleidigung

Giessen (ots)

Gießen: Überfall auf Spielhalle

Gestern Abend betrat ein Unbekannter gegen 20.45 Uhr eine Spielhalle in der Grünberger Straße (etwa in Höhe des Waldstadions). Einem Angestellten drohte er mit Gewalt und forderte so die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute rannte der Kriminelle in unbekannte Richtung davon. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Der Flüchtige wurde als hellhäutig, etwa 35-55 Jahre alt und etwas dicker und mit breiten Schultern beschrieben. Er ist ca. 180-190 cm groß und war dunkel gekleidet. Sein Gesicht hatte er bei der Tat vermummt. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Ist der Mann im Umfeld vor oder nach der Tat aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Rassistische Beleidigung - Zeugen gesucht

Zeugen zu einem Vorfall am Berliner Platz suchen Ermittler der Kriminalpolizei. Gestern Morgen gegen 6.15 Uhr rief ein Unbekannter in der Öffentlichkeit an der Bushaltestelle (auf Seite der Kongresshalle) rechte Parolen, zudem zeigte er den "Hitlergruß". Darüber hinaus beleidigte er eine Frau rassistisch und spuckte in ihre Richtung. In der Folge stieg er in den Stadtbus der Linie 2 ein und fuhr in Richtung Eichendorffring davon. Im Bus habe er lauthals "über Ausländer geschimpft", ohne dabei jemanden konkret anzusprechen. Wo der Unbekannte ausstieg, ist nicht bekannt.

Der Mann ist laut Beschreibung etwa 175 cm groß und 60-70 Jahre alt. Er hatte eine ungepflegte Erscheinung. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

