PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Überfall auf Spielhalle + Rassistische Beleidigung

Giessen (ots)

Gießen: Überfall auf Spielhalle

Gestern Abend betrat ein Unbekannter gegen 20.45 Uhr eine Spielhalle in der Grünberger Straße (etwa in Höhe des Waldstadions). Einem Angestellten drohte er mit Gewalt und forderte so die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute rannte der Kriminelle in unbekannte Richtung davon. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Der Flüchtige wurde als hellhäutig, etwa 35-55 Jahre alt und etwas dicker und mit breiten Schultern beschrieben. Er ist ca. 180-190 cm groß und war dunkel gekleidet. Sein Gesicht hatte er bei der Tat vermummt. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Ist der Mann im Umfeld vor oder nach der Tat aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität des Unbekannten geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Rassistische Beleidigung - Zeugen gesucht

Zeugen zu einem Vorfall am Berliner Platz suchen Ermittler der Kriminalpolizei. Gestern Morgen gegen 6.15 Uhr rief ein Unbekannter in der Öffentlichkeit an der Bushaltestelle (auf Seite der Kongresshalle) rechte Parolen, zudem zeigte er den "Hitlergruß". Darüber hinaus beleidigte er eine Frau rassistisch und spuckte in ihre Richtung. In der Folge stieg er in den Stadtbus der Linie 2 ein und fuhr in Richtung Eichendorffring davon. Im Bus habe er lauthals "über Ausländer geschimpft", ohne dabei jemanden konkret anzusprechen. Wo der Unbekannte ausstieg, ist nicht bekannt.

Der Mann ist laut Beschreibung etwa 175 cm groß und 60-70 Jahre alt. Er hatte eine ungepflegte Erscheinung. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 14:43

    Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Auf B 3 touchiert - Unfallzeugen gesucht +

    Giessen (ots) - Marburg: Auf B 3 touchiert - Unfallzeugen gesucht Ein 33-jähriger Mann aus Troisdorf war am Sonntagmorgen (07.09.2025) gegen 09:20 Uhr mit seinem schwarzen Audi A3 auf der B 3 aus Richtung Gießen kommend in Fahrtrichtung Marburg unterwegs. Der Audi fuhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Als sich zwischen den Anschlussstellen Marburg-Süd und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:10

    Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Brand in Bar +

    Giessen (ots) - Butzbach: Brand in Bar Gegen 06:50 Uhr erhielt die Polizei am Mittwochmorgen (10.09.2025) Mitteilung über einen Brand in einer Bar in der Weiseler Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Zur Sachschadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen fiel eine Person auf, die kurz nach Brandentstehung von der Bar in Richtung Amtsgasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren