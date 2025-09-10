Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Auf B 3 touchiert - Unfallzeugen gesucht +

Giessen (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Troisdorf war am Sonntagmorgen (07.09.2025) gegen 09:20 Uhr mit seinem schwarzen Audi A3 auf der B 3 aus Richtung Gießen kommend in Fahrtrichtung Marburg unterwegs. Der Audi fuhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Als sich zwischen den Anschlussstellen Marburg-Süd und Marburg-Mitte auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Höhe ein schwarzer Daimler C 200 mit GI-Kennzeichen befand, kam der Fahrer dieses Wagens nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und touchierte den Audi. Danach setzte der Daimler seine Fahrt allerdings fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

