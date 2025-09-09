Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Jeep gestohlen + Unbekannter E-Scooter-Fahrer flüchtet + Stoßstange beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Eschenburg: Jeep gestohlen

Auf einen Jeep (Grand Cherokee) hatten es Unbekannte in der Goethestraße in Eibelshausen abgesehen. Die Diebe stahlen das schwarze Fahrzeug zwischen 21.00 Uhr am Sonntag (07. September) und Montag (08. September). Hinweise zum Verbleib des etwa 24.000 Euro teuren PKW nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: Unbekannter E-Scooter-Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter in der Ernst-Leitz-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Die 71-jährige Frau war am Donnerstag (04. September) gegen 15.05 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Steindorf nach Wetzlar unterwegs, als ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. In Höhe der Hausnummer 71 stießen beide Fahrzeuge zusammen und beide Fahrer stürzten zu Boden. Ein Zeuge kümmerte sich um die zunächst bewusstlose Frau. Als eine Polizeistreife eintraf, sprang der Fahrer auf seinen E-Scooter und flüchtete in Richtung Wetzlar (Bachweide oder Stadtmitte). Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Unfallbeteiligten. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer war schlank, hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Shirt. Bei dem Unfall hatte er sich nach ersten Erkenntnissen am rechten Knie verletzt. An seinem schwarzen E-Scooter befand sich kein Versicherungskennzeichen. Das Fahrzeug hatte eine Beschädigung am hinteren Radkasten. Wer hat den Unfall am Donnerstagnachmittag in der Ernst-Leitz-Straße beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des verletzten E-Scooter-Fahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Stoßstange beschädigt

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Renault kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen Zoe auf dem Parkplatz des Europabades in der Frankfurter Straße an der Stoßstange beschädigte. Zeugen, die den Unfall am Donnerstag (04. September) zwischen 19.00 und 19.10 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

