Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Marburger Polizei bietet Fahrradcodierung an

Ebsdorfergrund: Marburger Polizei bietet Fahrradcodierung an

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten am Sonntag, 21.09.2025 im Rahmen des Fahrradaktionstages im Ebsdorfergrund die Möglichkeit ihre Fahrräder durch die Polizei codieren zu lassen. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr findet die kostenlose Aktion am Polizeistand auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "Am Energiepark 5" in Heskem statt.

Zur besseren Planung ist eine vorherige telefonische Anmeldung bei der Polizeistation Marburg unter Tel.: 06421/406-0 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

- Anmeldung ist zwingend erforderlich.

- Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

- Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.

- E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

- Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

- Job- und Leasingräder können nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden.

