Mittelhessen: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Wetzlar und dem Polizeipräsidium Mittelhessen - Versuchtes Tötungsdelikt auf Kirmes

Dutenhofen: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Wetzlar und dem Polizeipräsidium Mittelhessen - Versuchtes Tötungsdelikt auf Kirmes

Die Staatsanwaltschaft Wetzlar führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 18-jährigen afghanischen Staatsbürgers wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Beschuldigte soll am Samstagmorgen (06. September) gegen 03.50 Uhr auf einer Kirmes in der Friedensstraße in Dutenhofen einen 20-Jährigen aus Gießen nach einer Auseinandersetzung mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe verletzt haben.

Nachdem der Sicherheitsdienst die Polizei über den Vorfall informierte, rückten mehrere Streifenwagen aus.

Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den 20-Jährigen. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in eine Klinik.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Tatverdächtigen noch im Festzelt festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde der 18-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Wetzlar, Telefonnummer 06441/44776100.

