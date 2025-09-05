Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Container aufgebrochen + Scheiben an Autos eingeschlagen + Pedelec gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

MARBURG-BIEDENKOPF: + Container aufgebrochen + Scheiben an Autos eingeschlagen + Pedelec gestohlen +

Giessen (ots)

Lahntal: Container aufgebrochen

Auf einem Baustellengelände in der Siegener Straße in Goßfelden brachen Diebe einen Container auf. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 4.500 EUR. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (03.09.2025), 16:30 Uhr und Donnerstag (04.09.2025), 07:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Marburg: Scheiben an Autos eingeschlagen

Unbekannte schlugen im Zeitraum von Mittwoch (03.09.2025), 16:00 Uhr bis Donnerstag (04.09.2025), 06:10 Uhr auf dem großen Parkplatz neben dem Sportplatz am "Trojedamm" eine Scheibe eines grauen Seat Leon ein. Sie ließen unter anderem einen Fahrzeugschein mitgehen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr und Donnerstag, 09:00 Uhr zerstörten Diebe zudem eine Scheibe eines weißen Ford Focus, der in der Wilhelm-Busch-Straße in Marburg abgestellt war. Die Täter durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs und stahlen eine Geldbörse mit Bargeld und Führerschein. In beiden Fällen bittet die Marburger Polizei um Hinweise von Zeugen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Pedelec gestohlen

Am Donnerstagmittag (04.09.2025) entwendete ein Fahrraddieb zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Schulstraße auf der Rückseite der 2M Marburg Mall ein Pedelec. Das weiße Rad vom Hersteller "Raymon", Typ: TourRay E 5.0 Trapez, war an einem Fahrradbügel angeschlossen. Am Fahrrad befand sich zudem eine Satteltasche. Die Ermittler der Marburger Polizei fragen: Wer hat den Diebstahl des Pedelecs beobachtet? Wem ist das Fahrrad nach 13:00 Uhr noch aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06421 4060 entgegen.

