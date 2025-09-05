Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Passanten beschimpft und Parolen gerufen + Einbruch ohne Beute + Geld und Bankkarte gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Karben: Passanten beschimpft und Parolen gerufen

Gegen 09:20 Uhr beschimpfte am Donnerstagmorgen (04.09.2025) ein bislang unbekannter Mann auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Karbener Bahnhofstraße mehrere Passanten. Dabei rief er unter anderem auch rassistische Parolen. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt, groß und schlank, mit heller Haut und kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben. Er trug einen Jogginganzug, eine Sonnenbrille und hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen, denen dieser Mann bekannt ist oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden (Tel.: 06101 54600).

Altenstadt: Einbruch ohne Beute

Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Mittwoch (03.09.2025), 17:30 Uhr bis Donnerstag (04.09.2025), 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Küchengeschäft in der Altenstädter Vogelsbergstraße. Nach bisherigem Stand blieben sie jedoch ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Tel.: 06042 94680.

Butzbach: Geld und Bankkarte gestohlen

Diebe bedienten sich auf einem Grundstück in der Bachgasse in Ostheim in einem unverschlossenen schwarzen BMW. Die Unbekannten öffneten das Fahrzeug und stahlen eine Bankkarte und Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (03.09.2025), 16:30 Uhr und Donnerstag (04.09.2025), 09:00 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430. Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

