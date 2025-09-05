PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: ALLENDORF (LUMDA): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 05.09.2025, 01:26 Uhr und Aktualisierung um 01:35 Uhr)

Giessen (ots)

Allendorf (Lumda): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 05.09.2025, 01:26 Uhr und Aktualisierung um 01:35 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Donnerstagabend (04.09.2025) vermissten 16-Jährigen aus Allendorf (Lumda) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste kehrte wohlbehalten in seine Wohngruppe zurück. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

