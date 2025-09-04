Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Lich: Tödlicher Unfall

Giessen (ots)

Gestern Abend kam es nahe Lich zu einem Unfall zwischen einem Zug und einem Radfahrer. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Radfahrer über einen unbeschrankten Bahnübergang auf einem unbefestigten Feldweg zwischen der Landesstraße 3358 und dem Golfplatz. Beim Überqueren erfasste ein in diesem Moment passierender Zug das Fahrrad. Der 45-jährige Fahrradfahrer kam zu Fall und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Bahnstrecke musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Ermittler bitten Unfallzeugen, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

