Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: In Imbiss mit Waffe gedroht + Fahrer begeht in 2 Tagen mehrere Straftaten + in Gegenverkehr gefahren und geflüchtet

Giessen (ots)

Marburg: In Imbiss mit Waffe gedroht

Am Dienstagabend (02.09.2025) gegen 18.35 Uhr kam es in der Marburger Bahnhofstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. In einem dortigen Imbiss soll ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger einen Mann mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der Tatverdächtige flüchtete und konnte später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizisten festgenommen werden. Die Waffe, eine Schreckschusswaffe, wurde sichergestellt. Es wurde niemand verletzt. Der 24-Jährige wurde am gestrigen Tag (03.09.2025) dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Marburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Marburg-Wehrda: Fahrer begeht in 2 Tagen mehrere Straftaten

Ein Mercedesfahrer geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag (02.09.2025) in das Visier einer Marburger Polizeistreife. Der 34-Jährige war gegen 02.55 Uhr in der Großfelder Straße in Marburg offensichtlich berauscht unterwegs. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Die Beamten stellten weiterhin fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte er ein verbotenes Messer und einen Schlagstock dabei, die anschließend sichergestellt wurden. Die Streife verbrachte ihn auf die Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Auf den aus Marburg stammenden Mann kommen daher Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Nur zwei Tage später (Donnerstag, 04.09.2025) fiel der 34-Jährige Mercedesfahrer einer aufmerksamen Streife gegen 7.40 Uhr in Marburg erneut auf. Er stand wieder unter dem Einfluss von Drogen. In der Folge wurden gegen ihn zwei weitere Strafverfahren wegen wiederholten Drogenfahrt und dem Fehlenden Führerschein eingeleitet. Der Fahrzeughalter muss sich ebenfalls verantworten, da er zugelassen hat, dass das Fahrzeug von dem 34-Jährigen ohne Führerschein gefahren wird.

Lahntal: In Gegenverkehr gefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.08.2025) einen Unfall auf der B62 bei Lahntal beobachtet haben. Ein 29-Jähriger war mit seinem blauen Ford Focus aus Richtung Buchenau kommend in Richtung Caldern unterwegs. Gegen 2.25 Uhr geriet in Höhe der Laaspher Straße ein dunkles Fahrzeug in den Gegenverkehr und kam dem Fordfahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. An dem Pkw entstand ein Blechschaden von knapp 3.500 Euro. Angaben des 29-Jährigen zufolge, soll der Unfallfahrer mit einem dunklen BMW mit WI-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060 zu kontaktieren.

