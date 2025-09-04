PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vermisste 14-Jährige wieder da (Bezug zur Meldung vom 03.09.2025, 22:25 Uhr)

Giessen (ots)

Marburg: Vermisste 14-Jährige wieder da (Bezug zur Meldung vom 03.09.2025, 22:25 Uhr)

Die seit dem 03.09.2025 vermisste 14-Jährige aus Biedenkopf konnte angetroffen werden. Es geht ihr gut. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

