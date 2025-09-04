PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Diebe im Einkaufsmarkt

Giessen (ots)

Hüttenberg-Hörnsheim: Diebe im Einkaufsmarkt

Zwei Männer und zwei Frauen waren Mittwochnachmittag (03.09.2025) gemeinsam auf Diebestour. Im Grasweg begaben sie sich in den dortigen Einkaufsmarkt und luden zwei Wagen voll mit Lebensmittel und großen Mengen an Kaffee. Während einer der Diebe offenbar die Marktmitarbeiterin ablenkte, türmten die drei Anderen mit den vollbeladenen Wagen. Ein Ladendetektiv stellte drei der Diebe gegen 15:45 Uhr, eine Frau flüchtete unerkannt. Die drei aus Rumänien stammenden Personen wurden vorläufig festgenommen. Sie mussten mit zur Wache, die sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durften. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 660 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

