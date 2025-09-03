Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Zeugen nach Vorfall an der Lahn gesucht

Giessen (ots)

Zu den Hintergründen eines Angriffs im Bereich der Lahn ermitteln Beamte der Gießener Kriminalpolizei. Den Angaben einer 50-Jährigen zufolge war diese am 11.8. an der Lahn, auf dem dortigen Fuß- und Radweg, mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie hatte auch einen Hund dabei. Etwa zwischen 9 Uhr und 10.15 Uhr begegnete ihr in Höhe des Klärwerks ein Unbekannter. Der Mann habe die Frau beleidigt und in ihre Richtung geschlagen. Die Frau rannte daraufhin davon. Auf ihrer Flucht stürzte sie und verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte entfernte sich ebenfalls, nachdem der der Frau Hund gebellt habe. Die Frau vertraute sich erst einige Zeit später zunächst einer Zeugin an, in der Folge wurde die Polizei eingeschaltet.

Die 50-Jährige beschrieb die Haare des Unbekannten als "längere, verfilzte Locken oder Dreadlocks". Die Haare waren etwas länger als schulterlang, der Mann trug ein Tuch als Stirnband. Er hatte eine kurze Hose mit Gürtel an, zudem auffallend faule Zähne im vorderen Bereich. Er trug sichtbare Armbänder und Ketten.

Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Gesuchte sich häufiger im Bereich des Lahnufers aufhält. Sie suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall am 11.8. bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität oder Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

