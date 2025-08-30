Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Westenfeld fordert 5 Verletzte

Heute Mittag kam es zu einem Frontalunfall zwischen einem PKW und einem unbesetzten Reisebus. Insgesamt wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt.

Um 12:38 Uhr erreichte der automatische E-Call eines PKW in der Westenfelder Straße die Leitstelle der Feuerwehr Bochum. Der zuständige Löschzug der Feuerwache Wattenscheid traf mit Einsatzkräften des Rettungsdienstes bereits nach wenigen Minuten an der nahe gelegenen Einsatzstelle ein. Dort waren ein SUV und ein Reisebus frontal zusammengestoßen. Nach einer ersten Sichtung waren insgesamt 6 Personen an dem Unfall beteiligt. 5 Personen aus dem PKW, darunter 4 Kinder wurden, zum Teil schwerverletzt, von Notfallsanitätern und einer Notärztin vor Ort behandelt und in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Reisebus war unverletzt und konnte vor Ort verbleiben. Der Einsatz der Feuerwehr beschränkte sich auf die Sicherung der Fahrzeuge sowie die Unterstützung des Rettungsdienstes. Der Einsatz war nach knapp einer Stunde für die 26 Einsatzkräfte beendet. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

