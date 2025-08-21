Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gemeldetes Feuer mit Menschenleben in Gefahr löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Bochum (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr in der Innenstadt alarmiert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es mussten keine Personen gerettet oder behandelt werden.

Gegen 9.50Uhr erreichten zahlreiche Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Bochum und meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus mit Gaststätte in der Brüderstraße. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich Personen in gefährdeten Bereichen befanden. Daher wurden Kräfte Berufsfeuerwehr der Innenstadtwache und der Feuerwache Wattenscheid sowie Führungskräfte der Wache in Werne sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum Innenstadt alarmiert. Vor Ort konnte ein Brand im Dachgeschoss in einem Verschlag festgestellt werden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die anwesenden Bewohner wurden durch die Feuerwehr betreut jedoch nicht medizinisch behandelt. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Während des Einsatzes war der Südring zwischen der Viktoriastraße und der Brüderstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gesperrt.

