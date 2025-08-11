Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Bochum Stiepel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Am frühen Montagmittag kam es zu einem Brand im Keller eines leerstehenden Wohnhauses an der Haarstraße in Bochum-Stiepel. Verletzt wurde niemand.

Um 11:25 Uhr mussten Einheiten der Innenstadtwache, der Feuerwache Weitmar sowie die Löscheinheit Stiepel der Freiwilligen Feuerwehr zur Haarstraße ausrücken. Dort war es im Keller eines leerstehenden Wohnhauses zu einem Brand gekommen. Zunächst traf ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr an der Einsatzstelle ein und bestätigte die Meldung: Aus dem Eingang des Zweiparteienhauses war deutlicher Brandrauch wahrnehmbar.

Da keine Personen mehr im Gebäude vermutet wurden, konnten sich die Einsatzkräfte direkt auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den Brandherd im Keller lokalisieren; dort brannten Teile einer Sauna. Mit einem Strahlrohr waren die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Nach rund 90 Minuten war der Feuerwehreinsatz beendet. Knapp 30 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell