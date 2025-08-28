Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Eppendorf endet tödlich

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Heute morgen kam es in Eppendorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohnerin sowie zwei Haustiere konnten leider nur tot geborgen werden.

Kurz nach 7 Uhr erreichte die Feuerwehr Bochum die Meldung über einen ausgelösten Heimrauchmelder in der Straße Weidenhagen in Eppendorf. Rauch oder Feuerschein konnten vom Anrufer dabei nicht wahrgenommen werden. Der Löschzug der Feuerwache Wattenscheid wurde von der Leitstelle zur Einsatzstelle geschickt. Vor Ort eingetroffen konnten die ersten Einsatzkräfte den Rauchwarnmelder deutlich wahrnehmen, Feuer oder Rauch waren aber tatsächlich nicht zu sehen. Die Feuerwehrleute verschafften sich folglich gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung und stießen dort auf tiefschwarzen Brandrauch. Umgehend wurde das Alarmstichwort auf Brand 3 erhöht. In der Wohnung brannten Teile des Mobiliars. Ein Trupp unter Atemschutz stieß nach kurzer Suche auf die leblose Bewohnerin. Nach der Rettung ins Freie konnte vom Notarzt leider nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Der Atemschutztrupp stieß bei den Löscharbeiten dann noch auf einen Hund und eine Katze, die ebenfalls bereits verstorben waren. Nach den Löscharbeiten wurde das Mehrfamilienhaus mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Der Einsatz war für die 35 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und der Löscheinheit Eppendorf-Höntrop nach gut 1,5h beendet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell