Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Kennzeichen von sechs Autos geklaut + Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall +

LAHN-DILL-KREIS

Haiger-Allendorf: Kennzeichen von sechs Autos geklaut

Am Dienstagvormittag (02.09.2205) stahlen Unbekannte die Kennzeichen von insgesamt sechs Fahrzeugen. Zwischen 07:15 Uhr und 13:00 Uhr machten sich die Diebe an den auf dem Pendlerparkplatz stehenden Autos zu schaffen und rissen die Kennzeichen ab. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Parkplatz in der Straße "Herrenrain" aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Eibelshausen: Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Mit schweren Verletzungen wurde eine 28-Jährige gestern Abend (02.09.2025) in ein Krankenhaus geflogen. Die Radfahrerin war mit ihrem Rennrad gegen 19:35 Uhr auf der Simmersbacher Straße aus Richtung der Biedenkopfer Straße kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Jaguar in entgegengesetzter Richtung. An dem Abzweig zur Hainbuchenstraße wollte er nach links abbiegen und übersah offenbar die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Rennradfahrerin. Diese krachte in die vordere linke Fahrzeugseite des schwarzen Pkws. Die 28-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte waren vor Ort. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 0,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen.

