Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Holländisches Fahrzeuggespann nach Unfallflucht gesucht + in Mauer gekracht und geflüchtet + Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung vor Kaufhaus

Wetter: Holländisches Fahrzeuggespann nach Unfallflucht gesucht Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Sonntagvormittag (31.08.2025) in Wetter nach dem Fahrer eines schwarzen Pickups mit niederländischem Kennzeichen (NL). An dem Fahrzeug war ein (silberner) Pkw-Anhänger angehängt. Ein roter VW Touran stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "An der Bleiche". Gegen 11.05 Uhr touchierte das Fahrzeuggespann beim Rückwärtsfahren den geparkten VW und beschädigte diesen an der Fahrertür. Der Blechschaden an dem roten Pkw wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeuggespann geben? Ist jemandem das Gespann vor oder nach dem Unfall aufgefallen? Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Ebsdorfergrund-Leidenhofen: In Mauer gekracht und geflüchtet Ein unbekannter Fahrer war am vergangenen Wochenende im Ebsdorfergrund in eine Mauer gekracht und anschließend geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er auf der Ebsdorfer Straße, aus Richtung Friedhofstraße kommend, unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf Höhe der Hausnummer 3 gegen die Mauer prallte. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Zu dem Unfall kam es zwischen Freitag (29.08.2025) 18 Uhr und Samstag (30.08.2025) 07.30 Uhr. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer oder zum Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060 zu kontaktieren.

Marburg: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung vor Kaufhaus Am Montagmittag (01.09.2025) kam es gegen 12.20 Uhr vor dem Marburger Kaufhaus Ahrens zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Zwei Tatverdächtige schlugen im Bereich des Haupteingangs mehrfach auf den Geschädigten ein. Außerdem bedrohten und beleidigten sie ihn. Polizisten nahmen die beiden Männer im Alter von 22 und 27 Jahren fest und verbrachten sie auf die Polizeiwache. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durften sie die Dienststelle wieder verlassen. Der 33-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren an dem Vorfall zwei weibliche Personen beteiligt. Es ist unklar, ob sie ebenfalls Tatverdächtige sind oder ob sie als Unbeteiligte "dazwischengingen" und schlichten wollten. Die Polizei sucht daher nach Zeugen und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung am Montagmittag vor dem Kaufhaus Ahrens beobachtet? Wer kann Hinweise zu den beiden Frauen geben? Zeugen werden gebeten die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 anzurufen.

