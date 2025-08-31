Polizei Warendorf

POL-WAF: Enniger. Raub auf jungen Mann - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Samstag (30.08.2025, 02.50 Uhr) einen 19-jährigen Kölner beraubt.

Die beiden mit einer Sturmhaube maskierten Täter gingen auf den 19-jährigen, der in einer Bushaltestelle an der Kreuzung Hauptstraße / Marienstraße wartete, zu und forderten ihn auf, sein Handy herauszugeben. Unvermittelt traten beide Täter auf den Kölner ein, so dass er zu Boden stürzte. Der junge Mann konnte aufstehen und flüchten, verlor während der Flucht jedoch sein Handy aus der Hosentasche. Die Täter nahmen das Handy auf und entfernten sich in Richtung Mauritiusstraße.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. 19 bis 20 Jahre alt, weißes T-Shirt, schwarze Sturmhaube 2. 19 bis 20 Jahre alt, schwarzes T-Shirt, schwarze Sturmhaube

Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell