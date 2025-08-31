Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jugendlicher beraubt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist am Samstag (30.08.2024, 22.15 Uhr) Opfer eines Raubes in Ahlen geworden.

Der Ahlener ging zu Fuß von dem Hinterausgang des Ahlener Bahnhofes in Richtung Industriestraße, als er unvermittelt von fünf jungen Männern attackiert wurde. Ihm wurde mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Weiterhin wurde er von allen Tätern mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper getreten. Im Anschluss wurde der Ahlener durch die Täter durchsucht und ihm wurden Dokumente aus der Geldbörse gestohlen. Nach der Tat entfernten sich die Täter mit einem Pkw in Richtung Industriestraße.

Zwei der Tatverdächtigen waren dem Ahlener bekannt. Alle Personen waren in etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine weitere Beschreibung war dem Ahlener nicht möglich.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder Tatverdächtigen geben oder hat den Angriff beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/600-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

