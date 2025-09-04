Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Schulbus kracht gegen Mauer

Gladenbach:

Am gestrigen frühen Nachmittag (03.09.2025) krachte in Gladenbach in der Schlossallee ein Schulbus gegen eine Mauer. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. In dem Schulbus befanden sich sieben Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren. Ein 11-jähriger Junge verletzte sich leicht und wurde seinen Eltern übergeben. Der Bus hielt an einer Bushaltestelle mit leichtem Gefälle Nahe einer Schule. Aus bislang unbekannter Ursache setzte sich der Bus in Bewegung, rollte über die Kehlnbacher Straße und krachte in eine Mauer, wo er zum Stehen kam. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der 46-jährige Busfahrer zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Busses. An der Mauer entstand ein erheblicher Schaden. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtschäden schätzt die Polizei auf knapp 25.000 Euro. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt.

