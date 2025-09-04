Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Straßenraub missglückt + Autofahrer beleidigt Zeugin und flüchtet + Ein Schwerverletzter bei Motorradunfall + Reifen zerstochen +

Bad Nauheim: Straßenraub missglückt

In der Bad Nauheimer Hauptstraße versuchte ein Unbekannter am Mittwochabend (03.09.2025) gegen 20:30 Uhr einem 64-jährigen Mann dessen Rucksack zu entreißen. Der 64-Jährige ging mit seinem Handwagen in Richtung Steingasse. In Höhe der Hausnummer 91 kam ihm ein dunkel gekleideter Mann entgegen. Als dieser an ihm vorbeigelaufen sei, habe er am Rucksack gerissen. Dadurch stürzte der 64-jährige Mann, blieb allerdings im Besitz des Rucksacks. Er erlitt beim Sturz leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete über die Gartenfeldstraße in Richtung Norden. Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 170 cm - 175 cm groß, schlank und mit hellem Teint. Die Friedberger Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Täter geben können. Unter der Rufnummer 06031 6010 werden Hinweise entgegengenommen.

Karben: Autofahrer beleidigt Zeugin und flüchtet

Am Freitagnachmittag (29.08.2025) kam es gegen 14:25 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Industriestraße in Karben zu einer Unfallflucht. Ein 11-jähriges Mädchen lief über den Parkplatz, als ein dunkles Auto rückwärts aus einer Parklücke fuhr, das Kind übersah und dieses dabei touchierte. Der Fahrer des dunklen Wagens stieg daraufhin aus und beleidigte die Mutter der 11-Jährigen. Danach setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall leichte Blessuren. Zeugen beschrieben den Autofahrer als 70 - 80 Jahre alt, mit weißen Haaren, blauem T-Shirt und blauer kurzer Hose. Die Ermittler der Bad Vilbeler Polizeistation fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Autofahrer und dessen Fahrzeug machen? Wem ist eine Person bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Altenstadt: Ein Schwerverletzter bei Motorradunfall

Auf der B 521 zwischen Höchst und Altenstadt verlor am Mittwoch (03.09.2025) gegen 17:50 Uhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Nidderau die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Karben: Reifen zerstochen

Im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 21:50 Uhr zerstach ein Unbekannter am Mittwochabend (03.09.2025) in der Kirchgasse in Klein-Karben zwei Reifen eines blauen Ford Mondeo. Das Fahrzeug parkte in Höhe der Hausnummer 9. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

