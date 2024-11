Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sechs Kennzeichendiebstähle in den vergangenen Tagen

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Beckum zu bislang sechs Kennzeichendiebstählen. Vier ereigneten sich zwischen Freitag, 15.11.2024 und Samstagmorgen (16.11.2024) auf dem Prozessionsweg und dem Paterweg. Ein weiterer Fall geschah zwischen Mittwochabend (12.11.2024) und Donnerstagvormittag (13.11.2024) auf der Sackstraße. Am Donnerstag, 13.11.2024 wurde ein weiteres Kennzeichen zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr auf der Höckelmerstraße in Vellern gestohlen. Wer kann Angaben zu den Kennzeichendiebstählen machen? Wer hat Personen bei den Diebstählen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

