Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vermisste 15-Jährige wieder da (Bezug zur Meldung vom 04.08.2025, 15:32 Uhr)

Giessen (ots)

Marburg: Vermisste 15-Jährige wieder da (Bezug zur Meldung vom 04.08.2025, 15:32 Uhr)

Die seit dem 31.07.2025 vermisste 15-Jährige aus Marburg konnte angetroffen werden. Es geht ihr gut.

Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

