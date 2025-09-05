Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rollladen hält Einbruchsversuchen stand + Kontrollen im Stadtgebiet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittenaar-Offenbach: Rollladen hält Einbruchsversuchen stand

Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch (03.09.2025) auf Donnerstag (04.09.2025) in den Aldi-Markt an der B255 einzudringen. Zwischen 20:15 Uhr und 07:30 Uhr machten sie sich an einem Rollladen und dem dahinter liegenden Fenster zu schaffen. Der Rollladen hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten, ohne in den Einkaufsmarkt zu gelangen. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Wetzlar: Kontrollen im Stadtgebiet

Gemeinsam mit der Stadtpolizei kontrollierten Beamte der Wetzlarer Polizei am 27.08.2025 im Stadtgebiet mehrere Fahrzeuge. Zwischen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr führten die Ordnungshüter Geschwindigkeitskontrollen im Karl-Kellner-Ring durch. 108 Fahrer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen, da sie sich nicht an die vorgeschriebenen 50 km/h hielten. An einigen der kontrollierten Autos stellten die Beamten Veränderungen fest, die nicht eingetragen waren. Eine 45-Jährige hatte Felgen auf ihrem Audi montiert, die in Verbindung mit dem Fahrwerk des A3 so nicht zulässig waren. Der Fahrer eines 6-er BMW hatte ein Fahrwerk mit unzulässigen Distanzscheiben verbaut. Ein Benz-Fahrer hatte auf seiner C-Klasse einen geänderten Heckspoiler und unzulässige LED-Leuchtmittel angebracht. Alle erhielten Mängelkarten. Sie müssen nun die Mängel beseitigen. Zwei Autofahrer und ein Kleinkraftrad-Fahrer waren ohne Führerschein unterwegs, auf sie kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ein 50-Jähriger aus Wetzlar muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Er war mit 1,8 Promille auf seinem Pedelec unterwegs.

