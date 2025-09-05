Mittelhessen: Gießen: Zwei Schulen erneut Ziel von Einbrechern

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Zwei Schulen erneut Ziel von Einbrechern

Die Georg-Büchner Schule und die Ricarda-Huch Schule waren erneut das Ziel von Einbrechern. Zwischen Mittwochabend (3.9.), 20 Uhr und Donnerstag, 6.30 Uhr, brach ein Unbekannter ein Fenster am Schulgebäude in der Dammstraße auf und verschaffte sich Zugang zum Lehrerzimmer. Es ist noch unklar, ob er etwas mitnahm.

Etwa im gleichen Zeitraum verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zur Georg-Büchner-Schule in der Egerländer Straße, indem er ein Fenster aufbrach. Auch in diesem Fall wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der Gesamtschaden der beiden Einbrüche wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Hintergründe sind unklar, die Ermittler prüfen, ob die Fälle zusammenhängen. Sie suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

