Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Über Balkon eingestiegen + Diebe im Recyclinghof + Einbruch in Mehrfamilienhaus + Fahrzeug durchsucht + Farbschmierereien + Durch Kellertür eingedrungen + Bargeld aus Auto gestohlen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Über Balkon eingestiegen

Über einen Balkon stiegen Einbrecher in ein Zimmer im 1. Stock eines Hotels in der Bad Nauheimer Ludwigstraße ein. Sie brachen eine Balkontür auf, zerstörten einen Schreibtisch und stahlen Bargeld und einen Laptop. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (07.09.2025), 10:00 Uhr und Montag (08.09.2025), 01:25 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Diebe im Recyclinghof

Drei Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag (07.09.2025) gegen 00:45 Uhr Zutritt zum Gelände des Recyclinghofs in der Schwalheimer Straße in Dorheim. Sie öffneten zwei Container mit Elektroartikeln und durchsuchten diese. Dabei ließen sie Gegenstände aus den Containern mitgehen. Einer der Täter wird als etwa 175 cm - 180 cm groß und bekleidet mit einer schwarz-blauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Kappe beschrieben. Ein anderer Täter war ebenfalls 175 cm - 180 cm groß und trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer hat die Tat beobachtet? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Polizei in Friedberg zu wenden.

Friedberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbrecher betraten am Samstag (06.09.2025) zwischen 17:10 Uhr und 19:00 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Saarstraße. Im dritten Obergeschoss brachen sie eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten die Wohnräume und ließen Schmuck mitgehen. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg entgegengenommen.

Friedberg: Fahrzeug durchsucht

Zwei Männer öffneten am Samstag (06.09.2025) gegen 17:45 Uhr die unverschlossene Beifahrertür eines weißen Fiat Ducato, der in der Tepler Straße in Friedberg abgestellt war. Einer der beiden setzte sich auf den Beifahrersitz und durchsuchte den Innenraum. Fündig wurde er nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Die beiden Unbekannten zogen ohne Beute davon. Beide Männer werden als etwa 175 cm - 180 cm groß, mit schwarzen Haaren und blauen Jeans beschrieben. Ein Täter hatte eine dunkelblaue Daunenjacke an und blau-schwarze Schuhe. Der andere trug einen hellgrauen Pullover und führte eine kleine Umhängetasche mit sich. Hinweise zur Tat oder der Identität der beiden Personen erbittet die Friedberger Polizei (Tel.: 06031 6010).

Karben: Farbschmierereien

Im Zeitraum von Freitagabend (05.09.2025), 22:00 Uhr bis Samstagmittag (06.09.2025), 12:00 Uhr beschmierte ein Unbekannter mit einem Farbstift die Mülltonnenbox eines Anwohners der Straße "Am Petershof" in Okarben. Im selben Zeitfenster wurde in dieser Straße auch eine Leitbarke mit Farbe beschmiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Münzenberg: Durch Kellertür eingedrungen

"Am Bohnengarten" in Ober-Hörgern drangen Einbrecher durch eine Kellertür in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Hauses. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitagabend (05.09.2025), 20:00 Uhr bis Samstagmorgen (06.09.2025), 07:20 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Bargeld aus Auto gestohlen

Ein Dieb nutze es aus, dass ein Fenster eines grünen Peugeot 206, der am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße parkte, einen Spalt geöffnet war. Der Unbekannte drückte die Fensterscheibe herunter und stahl Bargeld aus der Mittelkonsole. Das Fahrzeug war am Freitag (05.09.2025) zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

