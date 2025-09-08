Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Pkw-Fahrer hatte es eilig und fährt Fahrradfahrer über Fuß + Einbruch in Arztpraxis + auf frischer Tat ertappt

Giessen (ots)

Marburg: Pkw-Fahrer hatte es eilig und fährt Fahrradfahrer über Fuß

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am späten Donnerstagnachmittag (4.9.) gegen 17.40 Uhr in Marburg einen Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer beobachtet haben. Der 45-jährige Marburger war mit seinem Rennrad auf der Ockershäuser Allee in Richtung Friedrichtsplatz unterwegs. Da ihm der Fahrer eines weißen 3er BMW seiner Ansicht nach zu dicht auffuhr, hielt er ihn in Höhe der Hausnummer 6a an und stellte ihn zur Rede. Der Autofahrer reagierte verärgert und gab an einen wichtigen Termin zu haben. Schließlich setzte er seine Fahrt fort und fuhr hierbei über den Fuß des Radfahrers. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Obwohl der 45-Jährige lautstark rief, dass er ihm über den Fuß gefahren ist, hielt der 61-jährige BMW-Fahrer nicht an. Erst im Bereich des Wilhelmsplatzes konnte der ebenfalls aus Marburg stammende Mann von dem Radfahrer erneut gestoppt werden. Die Polizei kam schließlich vor Ort und nahm den Unfall auf. Zur Klärung des Hergangs sucht sie Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Einbruch in Arztpraxis

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (6.9.) 18 Uhr und Sonntag (7.9.) 17.15 Uhr in eine Marburger Arztpraxis in der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten zunächst die Eingangstür auf, durchsuchten sämtliche Räume und nahmen unter anderem Computer und Zubehör mit. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Der Sachschaden liegt bei knapp 5.000 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Münchhausen: Auf frischer Tat ertappt

Drei Männer versuchten zwei Container auf einem Baustellengelände in Münchhausen aufzubrechen. Das betroffene Gelände befindet sich im Bereich der B 236 nahe des Kreisels zur B 252. Die Männer im Alter von 32, 37 und 39 Jahren verschafften sich am Samstagabend (6.9.) zunächst Zutritt zu dem mit Bauzäunen gesicherten Bereich. Zwei aufmerksame Zeugen konnten sie dabei beobachteten, wie sie sich gegen 21.10 Uhr an den Baucontainern zu schaffen machten. Die Zeugen wählten schließlich die Nummer des Polizei-Notrufs, sodass die Tatverdächtigen dank der Zeugen von mehreren Streifen festgenommen werden konnten. Die Beamten verbrachten sie schließlich auf die Dienststelle nach Marburg. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie nach Hause entlassen. Den Schaden an den Baustellencontainern schätzt die Polizei auf knapp 2.000 Euro.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell