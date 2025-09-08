Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Dreister Dieb in Kirche + Einbruch in Kita

Giessen (ots)

Grünberg: Dreister Dieb in Kirche

Aus einer katholischen Kirche in der Bahnhofstraße klaute ein Unbekannter Münzgeld. Der Dieb schlug irgendwann zwischen 31.8. und letztem Freitag zu. Er ging in die öffentliche Kirche und brach den dortigen Opferstock auf. Mit seiner Beute, die unter 10 Euro lag, entkam er unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Einbruch in Kita

Zwischen Freitag (5.9.), 16 Uhr und heute Morgen, 5 Uhr, stieg ein Unbekannter in einen Kindergarten im Spenerweg ein. Er brach ein Fenster auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Der Kriminelle erbeutete Bargeld und entkam unbemerkt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Ob der Fall im Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Stadt und Kreis in Verbindung steht, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell