POL-SI: Hoher Sach- und Beuteschaden nach Einbruch auf Firmengelände - #polsiwi

Siegen-Geisweid / Siegen-Weidenau (ots) - Am Freitagabend (30.05.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein einen Schwerpunkteinsatz an szenetypischen Treffpunkten der Tuner- und Poser-Szene durchgeführt. Zwischen 18:00 Uhr und 01:00 Uhr fanden Kontrollen in Geisweid unter der HTS, in ...

mehr