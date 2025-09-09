Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Heckscheibe eingeworfen + Schaukasten beschädigt +

Giessen (ots)

Ranstadt: Heckscheibe eingeworfen

Am frühen Montagmorgen (08.09.2025) warf ein Unbekannter in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 07:30 Uhr die Heckscheibe eines schwarzen Audi A3 ein. Das Fahrzeug parkte in der Friedhofstraße in Bellmuth. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen am Morgen eine verdächtige Person in der Friedhofstraße aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizeistation Büdingen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06042 96480).

Karben: Schaukasten beschädigt

In der Nacht von Freitag (05.09.2025) auf Samstag (06.09.2025) schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Schaukastens der SPD in der Hauptstraße in Okarben ein. Die Tat ereignete sich zwischen 22:00 Uhr und 00:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 29. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel.: 06101 54600 bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden.

